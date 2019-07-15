2019-07-15T18:29:02+03:00
Общество

Магазин «Галамарт» в Рязани открылся, но праздничные цены еще действуют

Три дня рязанцы участвовали в викторинах, получали подарки и знакомились с ассортиментом
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Фото: магазин "Галамарт".Фото: магазин "Галамарт".
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В Рязани завершилось праздничное открытие первого народного магазина «Галамарт». Три дня рязанцы участвовали в викторинах, получали подарки и знакомились с ассортиментом «с глазу на глаз». Магазин официально открылся, но праздничные цены будут действовать до 20 июля, а Гала-котики продолжат дарить посетителям прекрасное настроение.

«Команда «Галамарт» искренне благодарит всех за эти три прекрасных дня. «Галамарт» - это семейный магазин, и мы ждем вас в любую погоду, в любой день недели. Мы вам по-семейному рады!» — говорится в сообщении команды первого народного магазина.

НАША СПРАВКА

Магазин «Галамарт» находится в ТРЦ «Виктория Плаза» на цокольном этаже, напротив «Эльдорадо».

Время работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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