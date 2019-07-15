2019-07-15T14:34:37+03:00
Общество

При поддержке РНПК школьники совершили экологическую экспедицию

Из окна автобуса ребята увидели двух оленят, в пойменных зарослях и по окраинам полей отметили следы пребывания косуль и барсука
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Фото: РНПК.Фото: РНПК.
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При поддержке АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», дочернего общества НК «Роснефть», экологический волонтерский отряд ДОУЭ «Хозяин Мещеры» школы №47 совершил поездку к реке Проня, где в очередной раз юные экологи провели изучение местной флоры и фауны. Свои наблюдения ребята по традиции направили специалистам кафедры биологии и географии Рязанского государственного университета.

Фото: РНПК.

Фото: РНПК.

В ходе экспедиции из окна автобуса школьники увидели двух оленят, в пойменных зарослях и по окраинам полей отметили следы пребывания косуль и барсука. По прибытию к реке провели замеры воды и определение ее качества по методу Николаева.

- Вода в Проне соответствует 3 и даже 2 категории, - рассказывают юные экологи. - Такую воду можно использовать для приготовления пищи, а если мучает жажда, даже пить без кипячения. В воде мы нашли личинки веснянок, двустворчатых моллюсков беззубки, раков – все эти виды животных являются индикаторами чистоты воды.

Фото: РНПК.

Фото: РНПК.

- Нашими открытиями стали две популяции редких орхидей Рязанской области - пальчатокоренника и любки двулистной, - делится впечатлениями один из руководителей клуба «Хозяин Мещеры». - Ребята сфотографировали находки и, надеемся, что точки местообитания этих видов будут нанесены на карту Красной книги Рязанской области, а специалисты будут наблюдать за динамикой их популяции. К счастью, орхидеи поселились в малонаселенных и труднодоступных местах, и мы с ребятами надеемся на их сохранение.

Пищуха, малый пестрый дятел, черный дрозд, варакушка, коршун, сокол, соловей – всех этих птиц наблюдали школьники в ходе экспедиции. На берегу р. Оки на месте Никитинского геологического обнажения (Никитинского горизонта) рассмотрели отпечатки древних моллюсков аммонитов на камнях отложений триасового периода (времени начала эволюции динозавров - более 250 млн. лет назад). Находки юных экологов свидетельствуют о разнообразных условиях, царивших в рязанском регионе в доисторические времена.

- В местах, где сейчас пролегает Рязанская область было и теплое мелководное море, и тропические леса, и оледенение, - говорят школьники. - Сейчас мы живем в очень благоприятное время и надо по возможности сохранять пока еще богатую окружающую среду.

Фото: РНПК.

Фото: РНПК.

АО «РНПК» поддерживает инициативы юных экологов с 2011 года. За годы сотрудничества проведено большое количество мероприятий по экологическому воспитанию школьников и сохранению памяти знаменитых земляков. Одним из последних мероприятий стали лесовосстановительные работы в Рыбновском районе, где совместными усилиями было высажено более 3,5 тысяч саженцев ели.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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