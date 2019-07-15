Лысую гору под Рязанью благоустроят за 20 миллионов

СЕГОДНЯ 13:22 2019-07-15T15:31:26+03:00

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Объявлен аукцион на благоустройство территории Лысой горы в Солотче. Торги начнутся с 20 миллионов рублей.

В смету входит устройство нового подъемника для горнолыжных трасс, освещения, дренажа, а также работы по озеленению, восстановлению рельефа и другие пункты. Будущему подрядчику поставили срок до 31 октября 2019 года.

Ранее сообщалось, что Лысая гора должна преобразиться в рамках проекта «Рязань – Новогодняя столица России 2020». Там хотят довести до ума инфраструктуру для активного зимнего отдыха. Подъемник планируют сделать бесплатным.

ИСТОЧНИК KP.RU