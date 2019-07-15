2019-07-15T15:31:26+03:00
Общество

Лысую гору под Рязанью благоустроят за 20 миллионов

Работы планируется завершить до 31 октября
Поделиться:
Изменить размер текста:

Объявлен аукцион на благоустройство территории Лысой горы в Солотче. Торги начнутся с 20 миллионов рублей.

В смету входит устройство нового подъемника для горнолыжных трасс, освещения, дренажа, а также работы по озеленению, восстановлению рельефа и другие пункты. Будущему подрядчику поставили срок до 31 октября 2019 года.

Ранее сообщалось, что Лысая гора должна преобразиться в рамках проекта «Рязань – Новогодняя столица России 2020». Там хотят довести до ума инфраструктуру для активного зимнего отдыха. Подъемник планируют сделать бесплатным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Амбассадор правительства стал кандидатом в главы администрации Рязани
Под Рязанью лесовоз обрушил деревянный мост
Новым зампредом правительства Рязанской области стала Светлана Горячкина
Футболисты ФК «Рязань» окунулись в святую купель перед началом сезона
Ночь на 15 июля в Рязани стала самой холодной для этого дня
При поддержке РНПК школьники совершили экологическую экспедицию
Директора рязанского завода будут судить за неуплату 66 миллионов налогов
Рязанцам напомнили об ответственности за сдачу жилья без оплаты налогов
Актриса Любовь Толкалина устроила солнечную фотоссесию в рязанских полях
«Ростелеком» и «Ростех» будут совместно развивать цифровое здравоохранение
Одна из рязанских маршруток на несколько дней изменит схему движения
В Сараевском районе в ДТП погибли двое мужчин-пассажиров
Рязанскую куриную ферму прикрыли из-за трупов птиц на земле и деревьях
На трассах Рязанской области за полгода погибли пять детей
Центр уличного спорта «Под мостом» закроют на санитарную обработку
В Рязани появится футбольный манеж с тремя полями и супертренажером Footbot
Рязанец отсудил у застройщика 110 тысяч рублей
На трассе в Клепиковском районе произошло страшное смертельное ДТП
За информацию о рязанском педофиле предлагают несколько сотен тысяч рублей
Появилось видео, как в центре Рязани автомобиль на скорости сбил пешехода
В Рязани рухнул мезонин с балконом старинного дома – архитектурного памятника
В Касимовском районе гусь Жорик в третий раз выиграл гусиные бега
Музей композитора Василия Агапкина пополнился новыми доказательствами его рязанских корней
В Рязани пьяный мужчина надругался над 15-летней падчерицей
Маршрутчиков накажут за мусор в микрорайоне Недостоево
На окраине Рязани сбили нескольких мотоциклистов
В Рязани вновь зафиксировали повышенное загрязнение воздуха