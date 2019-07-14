В Касимовском районе гусь Жорик в третий раз выиграл гусиные бега
13 июля в касимовском поселке Гусь-Железный в пятый раз прошли «Гусевские забавы», сообщает издательство «Пресса». На праздник приехали туристы из Москвы, Жуковского и даже Шри-Ланки.
Гусиные бега собрали сотни зрителей. Фото: издательство "Пресса".
Главным событием праздника стали традиционные гусиные бега. На дистанцию вышли 14 участников со своими хозяевами. Подгоняя птиц ветками, спортсмены упорно бежали к финишу. Победу одержал Евгений Казневский с гусем Жориком.
Гусиные бега собрали сотни зрителей. Фото: издательство "Пресса".
На дистанции - победители... Фото: издательство "Пресса".
– Мы пятый год выходим на старт «Гусиных забегов». И сегодня победили в третий раз, – сказал он.
Фото: издательство "Пресса".
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ИСТОЧНИК KP.RU