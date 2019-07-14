В Касимовском районе гусь Жорик в третий раз выиграл гусиные бега

СЕГОДНЯ 14:10 2019-07-14T14:14:07+03:00

В поселке Гусь-Железный в пятый раз прошли «Гусевские забавы» [фото]

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13 июля в касимовском поселке Гусь-Железный в пятый раз прошли «Гусевские забавы», сообщает издательство «Пресса». На праздник приехали туристы из Москвы, Жуковского и даже Шри-Ланки.

Гусиные бега собрали сотни зрителей. Фото: издательство "Пресса".

Главным событием праздника стали традиционные гусиные бега. На дистанцию вышли 14 участников со своими хозяевами. Подгоняя птиц ветками, спортсмены упорно бежали к финишу. Победу одержал Евгений Казневский с гусем Жориком.

Гусиные бега собрали сотни зрителей. Фото: издательство "Пресса".

На дистанции - победители... Фото: издательство "Пресса".

– Мы пятый год выходим на старт «Гусиных забегов». И сегодня победили в третий раз, – сказал он.

Фото: издательство "Пресса".

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ИСТОЧНИК KP.RU