2019-07-13T12:05:31+03:00
Общество

Открытие фестиваля «Небо России» вновь пройдет в Рязанском кремле

Об этом стало известно после совещания федерации воздухоплавания с руководством города и области
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Фото: Олег Буцкий.Фото: Олег Буцкий.
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С 12 по 18 августа 2019 года в Рязани состоится XVII международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России».

В пятницу, 12 июля, после совещенная федерации воздухоплавания с руководством города и области стало известно, что площадкой проведения открытия фестиваля, а также местом проведения вечернего свечения аэростатов вновь станет Рязанский кремль.

Открытие запланировано на вечер 13 августа, свечение - на вечер 17 августа. Вход свободный – сообщает официальная группа фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что в этом году в рамках фестиваль лучшие аэронавты страны разыграют 14-й Кубок России по воздухоплавательному спорту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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