Открытие фестиваля «Небо России» вновь пройдет в Рязанском кремле
С 12 по 18 августа 2019 года в Рязани состоится XVII международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России».
В пятницу, 12 июля, после совещенная федерации воздухоплавания с руководством города и области стало известно, что площадкой проведения открытия фестиваля, а также местом проведения вечернего свечения аэростатов вновь станет Рязанский кремль.
Открытие запланировано на вечер 13 августа, свечение - на вечер 17 августа. Вход свободный – сообщает официальная группа фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».
Напомним, что в этом году в рамках фестиваль лучшие аэронавты страны разыграют 14-й Кубок России по воздухоплавательному спорту.
ИСТОЧНИК KP.RU
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