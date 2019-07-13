Акция в честь открытия магазина «Галамарт» в Рязани продлится до 14 июля
12 июля в рязанском ТЦ «Виктория Плаза» прогремело открытие народного магазина «Галамарт». От огромного наплыва покупателей буквально ломились стены магазина, но в итоге никто не ушел без полезных покупок.
Более того, трем посетителям магазин подарил сертификаты на 5000, 10 000 и 15 000 рублей! 13 и 14 июля праздничная акция с розыгрышем сертификатов, посвященная открытию «Галамарта», продолжится. С ее условиями можно в группе магазина в соцсети «ВКонтакте». Помимо основных подарков есть много утешительных, но не менее приятных.
В «Галамарте» вас ждет широчайший ассортимент товара. Этот магазин обязателен к посещению самым разным людям: любительницам приготовить не только вкусное, но и красивое блюдо, автолюбителям, маленьким любознательных рязанцам с их родителями, модницам и тем, кто ищет «что-то прикольное, необычное».
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На правах рекламы.
Нашествие покупателей в магазин Галамарт .
ИСТОЧНИК KP.RU