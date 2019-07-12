Рязанец попытался спуститься с пятого этажа по простыням

СЕГОДНЯ 00:24 2019-07-12T00:27:07+03:00

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В четверг, 11 июля, жители улицы Забайкальской (Рязань) стали свидетеля неожиданного зрелища. Из окна пятого этажа многоэтажного дома по простыням на землю пытался спуститься мужчина. Однако он неправильно рассчитал длину своего «каната» и вынужден был зависнуть между вторым и третьим этажом.

Соседи вызвали сотрудников МЧС и полиции.

Выяснилось, что мужчина поживает в той самой квартире, которую пытался покинуть. В квартире его заперла супруга, а в это время его срочно вызвали на работу. Мужчина ничего не придумал лучше, как пробовать покинуть жилье через окно…

ИСТОЧНИК KP.RU