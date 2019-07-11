Подарки и сертификаты: в Рязани открылся новый магазин распродаж «Галамарт»

СЕГОДНЯ 10:28 2019-07-11T10:28:02+03:00

В ближайшие выходные посетителей ждут большой праздник и низкие цены на самые актуальные товары

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Уже совсем скоро, 12,13 и 14 июля, в Рязани отпразднуют появление нового магазина с особым размахом: три дня «Галамарт» будет радовать горожан подарками и скидками.

А самое главное – это суперпризы и подарки. 5 000,10 000 и15 000 рублей, а также наборы посуды, блендеры и многое другое достанутся самым счастливым покупателям в каждый из трех дней открытия.

Позитив и подарки для всей семьи

В дни праздника гостей ждут конкурсы и веселье: аквагрим, ростовые куклы, море шуток и позитива – вместе с выступлением танцевального коллектива сделают открытие «Галамарт» самым желанным местом для посещений в ближайшие выходные.

Низкие цены на самые актуальные товары

Именно в эти дни – 12,13 и 14 июля – покупателей ждут «шок-цены»

Пятница, 12 июля:

– надувной матрас Intex за 99 рублей;

– большая подушка 70х70 см за 99 рублей.

Суббота, 13 июля:

– стиральный порошок автомат BiMAX 3 кг за 99 рублей;

– швабра для мытья пола за 99 рублей.

Воскресенье, 14 июля:

– оцинкованное ведро 9 литров за 77 рублей;

– электрический чайник за 199 рублей.

Целый мир товаров для дома

Магазин предлагает более 7 000 товаров на каждый день. Автотовары и инструменты, посуда, декор, бытовая химия, сантехника и бытовая техника по специальным ценам, которые действуют до 20 июля.

Прийти сюда можно прямо сейчас, ведь магазин уже работает. Новый «Галамарт» – полные полки товаров и невероятно низкие цены. Адрес нового магазина в Рязани: Первомайский проспект, д 70/1.

Время работы: с 10:00 до 22:00.

Один покупатель может приобрести не более одной штуки каждого товара по «шок-цене», подушки – не более двух штук.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU