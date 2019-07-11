Несколько улиц Рязани и садоводческих товариществ останутся без электричества

СЕГОДНЯ 10:20 2019-07-11T10:28:50+03:00

Электричества в Рязани не будет несколько часов. Но в течение двух дней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

11 и 12 июля в Рязани на нескольких улицах отключат электричество, сообщает пресс-служба города со ссылкой на управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. По информации властей, отключат электроэнергию из-за обрезки деревьев.

В четверг и пятницу с 10:00 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

- ул. Пронская, дома с 1 по 47 (нечетная сторона), дома со 2 по 104;

- ул. Никуличинская, дома с 1 по 29, дома с 31 по 37 (нечетная сторона), д. 41, д. 43, д. с 32 по 134 (четная сторона);

- садоводческое некоммерческое товарищество «Литейщик» - жилые дома;

- садоводческое товарищество «Яблонька» - жилые дома;

- садоводческое товарищество «Изумруд» - жилые дома;

- товарищество собственников недвижимости «Стройконструкция-1» - жилые дома.

ИСТОЧНИК KP.RU