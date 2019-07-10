В комплексе бизнес-класса «Наследие Современности» от «Мармакс» предусмотрен душ для собак

СЕГОДНЯ 12:00 2019-07-10T12:00:20+03:00

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Рязанский девелопер «Мармакс» рассказал об уникальных преимуществах комплекса бизнес-класса «Наследие Современности».

Жилой комплекс от деволопера «Мармакс» разработан по европейским стандартам. Здесь будут реализованы несколько современных концепций комфорта.

– «Наследие Современности» выделяется среди прочих современных домов. Проектом предусмотрена общественная терраса на крыше третьей секции комплекса на уровне 10 этажа, – рассказали представители компании. – Здесь вы сможете насладиться прекрасными видами, заняться йогой или, просто отдохнуть вместе с родными – поиграть с детьми или устроить ужин, например.

В пресс-центре рассказали и о новом тренде – душе для собак.

– В комплексе видовых квартир мы предусмотрели душ для собак. Он будет располагаться на первом этаже. После прогулки вы всегда сможете помыть лапы своему питомцу, – рассказали в пресс-центре. – Душ для собак – это необходимость. Особенно это актуально для хозяев больших собак с длинной шерстью.

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Если говорить о видовых характеристиках, то главным преимуществом комплекса является вид на «жемчужину» города – Рязанский кремль.

– Виды на Рязанский кремль являются одним из показателей статусности проекта и подчеркивают престижное расположение дома в самом сердце города, — прокомментировали в компании. – Панорамные виды также станут частью интерьера, преображая и дополняя его.

В компании «Мармакс» считают, что недостаточно просто жить в новой квартире в центре города — необходимо ежедневно ощущать заботу о своем комфорте от управляющей компании.

– Мы учитываем пожелания жильцов и работаем над тем, чтобы уровень сервиса предвосхищал ожидания. Даже вход в дом на уровне земли способен сделать жизнь комфортнее для многих. Эти детали, наряду с охраняемой территорией и подземным паркингом, выделяют жилой комплекс «Наследие Современности» среди других предложений в сегменте бизнес-класса, — заключили в пресс-службе.

Об индивидуальных условиях приобретения и бронирования квартир можно узнать по телефону отдела продаж 500-005.

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU