У рязанской бабушки из ячейки в супермаркете украли сумку с деньгами и лекарствами

СЕГОДНЯ 13:37 2019-07-09T13:47:30+03:00

Вору, сам того не зная, помог администратор магазина

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У 82-летней рязанки из камеры хранения в супермаркете украли сумку с 10 тысячами рублей и лекарствами. Причем доступ к чужим вещам вор получил благодаря администратору магазина.

Нетрезвый мужчина, который, как и потерпевшая, оставил пакет перед входом в торговый зал, по всей видимости, перепутал ячейку. Тщетно попытавшись открыть замок ключом без номерка, он позвал администратора, который принес запасной. Увидев чужое, покупатель, не сказав ни слова, забрал сумку и удалился.

Опознать по записи камеры видеонаблюдения местного жителя помог участковый. В дальнейшем оперативники выяснили адрес предполагаемого преступника и застали его распивающим спиртное. Часть денег он успел потратить.

ИСТОЧНИК KP.RU