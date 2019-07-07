Горячую воду в понедельник отключат на 22 улицах Рязани

СЕГОДНЯ 10:41 2019-07-07T10:45:40+03:00

Ее не будет две недели

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В понедельник, 8 июля, на ряде улиц Рязани отключат горячее водоснабжение. Перекрытие вызвано плановой профилактикой на системах теплоснабжения, напоминают в горадминистрации.

С 8 по 21 июля горячей воды не будет по адресам:

- ул. 2-я Линия, д. 25, д. 25а, д. 31;

- 3-й переулок МОГЭС, д. 3;

- 3-й Мопровский переулок, д. 2, д. 4К1;

- ул. Весенняя, д. 1/28, д. 11, д. 3/15, д. 4, д. 5, д. 7, д. 7/1, д. 9, д. 9/1;

- ул. Вокзальная, д. 101, д. 22, д. 26, д. 28, д. 38, д. 42, д. 5, д. 7, д. 89, д. 89а, д. 91, д. 97, д. 99;

- ул. Высоковольтная, д. 11, д. 14, д. 16, д. 16 корп. 1, д. 16 корп. 2, д. 16 корп. 4, д. 18, д. 18 корп. 1, д. 18 корп. 2, д. 20, д. 34/13, д. 34 корп. 1, д. 34 корп. 2, д. 34 корп. 3, д. 37 корп. 1, д. 37 корп. 2, д. 37 корп. 3, д. 37 корп. 4, д. 41 корп. 2, д. 43, д. 45, д. 5/1, д. 7, д. 7 корп. 1;

- ул. Дачная, д. 14, д. 5, д. 5а;

- ул. Дзержинского, д. 11, д. 24/26, д. 24 корп. 1, д. 26/24, д. 5;

- площадь Димитрова, д. 2, д. 3, д. 3в;

- ул. профессора Никулина, д. 3, д. 34, д. 4, д. 49а, д. 6, д. 6 корп. 1, д. 6 корп. 2;

- Малое шоссе, д. 18;

- ул. МОГЭС, д. 11, д. 14, д. 16, д. 28, д. 30;

- Первомайский проспект, д. 27б, д. 31, д. 49е, д. 55, д. 58 корп. 1, д. 60 корп. 1, д. 61, д. 62 корп. 2, д. 64 корп. 1, д. 64 корп. 2, д. 64 корп. 3, д. 66, д. 66 корп. 1, д. 66 корп. 2, д. 68/2, д. 74 корп. 1;

- Пожарный переулок, д. 1;

- ул. Пушкина, д. 54;

- ул. Семена Середы, д. 27, д. 36, д. 40;

- ул. Троллейбусный переулок, д. 21, д. 6;

- ул. Чкалова, д. 1, д. 13, д. 1 корп. 1, д. 1 корп. 2, д. 3, д. 30/6, д. 46 корп. 1, д. 5 корп. 1, д. 7 корп. 1, д. 9а;

- ул. Шевченко, д. 18, д. 27, д. 28, д. 31, д. 33, д. 34, д. 34 корп. 1, д. 34 корп. 2, д. 35, д. 52а, д. 55.

С 8 по 17 июля ГВС отключат на ул. Ленинского Комсомола, д. 134/56; с 8 по 16 июля – в Октябрьском городке в д. 41 и д. 42, а с 8 по 19 июля горячую воду перекроют на ул. Мервинской, д. 18.

Полный график отключений горячей вода на ближайший месяц здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU