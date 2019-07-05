За пять месяцев рязанцы похитили электроэнергии на 14 млн рублей

СЕГОДНЯ 17:57 2019-07-05T17:57:59+03:00

В регионе выявили 501 случай безучетного и бездоговорного потребления электричества

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За пять месяцев 2019 года в Рязанской области выявили 501 случай безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. В результате энергетики пресекли хищений почти на 14 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Рязаньэнерго.

Например, в апреле 2019 года в селе Новая Пустынь Шиловского района энергетики вывили факт воздействия магнитов на прибор учета электроэнергии, установленный в нежилом помещении, которое принадлежало ООО. В итоге был составлен акт о неучтенном потреблении, по которому объем незаконного использования электроэнергии составил 21 146 кВт*ч на сумму свыше 150 тысяч рублей.

СПРАВКА «КП»

За повторное самовольное подключение к электрическим сетям, а также самовольное (безучетное) использование электрической энергии наказывается штрафом:

- на граждан — от 15 до 30 тысяч рублей;

- на должностных лиц — от 80 до 200 тысяч рублей;

- на юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU