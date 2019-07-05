2019-07-05T17:57:59+03:00
Общество

За пять месяцев рязанцы похитили электроэнергии на 14 млн рублей

В регионе выявили 501 случай безучетного и бездоговорного потребления электричества
Поделиться:
Фото: Рязаньэнерго.Фото: Рязаньэнерго.
Изменить размер текста:

За пять месяцев 2019 года в Рязанской области выявили 501 случай безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. В результате энергетики пресекли хищений почти на 14 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Рязаньэнерго.

Например, в апреле 2019 года в селе Новая Пустынь Шиловского района энергетики вывили факт воздействия магнитов на прибор учета электроэнергии, установленный в нежилом помещении, которое принадлежало ООО. В итоге был составлен акт о неучтенном потреблении, по которому объем незаконного использования электроэнергии составил 21 146 кВт*ч на сумму свыше 150 тысяч рублей.

СПРАВКА «КП»

За повторное самовольное подключение к электрическим сетям, а также самовольное (безучетное) использование электрической энергии наказывается штрафом:

- на граждан — от 15 до 30 тысяч рублей;

- на должностных лиц — от 80 до 200 тысяч рублей;

- на юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В городе Новомичуринске на несколько дней отключат газ

На газопроводе пройдут ремонтные работы (подробнее).

В Рязанской области полностью восстановили электроснабжение после мощной грозы

Основной удар стихии пришел на шесть районов региона, но повреждения энергетики устранили в нормативные сроки (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двух работниц скопинского детсада осудили за мошенничество
«Единая Россия» создаст для людей сервис обратной связи по реализации нацпроектов – «Нацпроекты глазами людей»
В субботу рязанцам обещают похолодание и дождь
Стало известно, кто в Рязани получит награду «Легендарная семья»
В аптеке в райцентре Сараи умер мужчина
На Первомайском проспекте в Рязани ограничат движение транспорта
В 17 домах рязанской Горрощи отключат электричество
Рязанские археологи пытаются остановить земляные работы на территории старинного кладбища
На перекрестке двух улиц центра Рязани закрыли движение транспорта
Назначен новый начальник рязанского управления Минюста России
В Рязани осудили контрактника, убившего в ДТП двух человек
В чемпионате Рязани по футболу лидер, «Ризур», взял верх над «Электросетью»
Рязанские приставы остановили засыпку озера Дикая Утка
Назван самый популярный отель Рязани
Солотча нуждается в мини-тракторе для уборки и машине для вывоза мусора
Уличных музыкантов в Рязани обязали согласовывать выступления на Почтовой
Победив в конкурсе в Instagram, рязанка получила велосипед в подарок от ГК «Зеленый сад»
В Рязани сотрудники сотового оператора торговали сведениями о разговорах абонентов
Эксперты включили рязанский «Радик» в тройку лучших технических вузов России
Михаил Белькевич хочет распродать общественные бани в Рязани