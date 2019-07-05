Рязанские археологи пытаются остановить земляные работы на территории старинного кладбища

СЕГОДНЯ 16:31 2019-07-05T16:34:04+03:00

На этом погосте в 1812 году был похоронен известный московский зодчий Матвей Казаков

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НПЦ «Рязанская археологическая экспедиция» сообщает, что рядом с Троицким монастырем Рязани продолжаются земляные работы. Рабочие вскрыли грунт в непосредственной близости от алтаря Сергиевского храма, в отвалах – отмечает руководитель организации Василий Конов – валяются человеческие кости.

Ранее эта территории являлась монастырским кладбищем, в 1812 году после взятия Москвы Наполеоном I в Рязани скончался и был похоронен на этом погосте известный на всю страну зодчий Матвей Федорович Казаков.

- Не его ли череп лежит пробитый железным ломом? – задается вопросом Василий Дмитриевич.

Археологи призывают остановить разрушение могил и аккуратно собрать все извлеченные кости. При этом уточняется, что работы ведутся на муниципальной земле.

ИСТОЧНИК KP.RU