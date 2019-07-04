Администрация Рыбного разъяснила ситуацию по уголовному делу с квартирой Панфилова

СЕГОДНЯ 16:32 2019-07-04T16:32:10+03:00

По мнению чиновников и юристов, экс-глава города поселился в ней на законных основаниях

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Представители администрации города Рыбное дали разъяснения журналистам сайта rybnoe.net по квартире, фигурирующей в уголовном деле их бывшего руководителя, экс-главы горадминистрации Михаила Панфилова. Рассмотрим аргументы правоохранительных органов и версию рыбновской администрации по этому поводу.

Следователи считают, что в декабре 2015 года теперь уже бывший глава городской администрации по договору найма получил трехкомнатную квартиру. Через год он своим постановлением исключил ее из категории специализированного жилья, и заключил сам с собой (как должностное лицо с одной стороны и гражданин с другой) договор социального найма, не являясь при этом нуждающимся.

Юрисконсульт рыбновской городской администрации Галина Михайлицына в беседе с журналистами парирует:

- В связи с семейными обстоятельствами Михаилу Анатольевичу было предоставлено служебное жилье в конце 2015 года. Комиссия решила в декабре 2015 года заявление его удовлетворить, и предоставить данную квартиру. Основание для предоставления служебного жилья было.

Позиция следствия: такие действия Панфилова повлекли ущерб для лиц, реально нуждающихся в улучшении жилищных условий. Галина Михайлицына утверждает, что на такие квартиры претендуют только определенные категории граждан.

- Малообеспеченные и многодетные не попадают в этот список, они стоят в другой очереди. На сайте горадминистрации Рыбного эта квартира включена в реестр служебных, и никто ее не укрывал, - подчеркнула юрисконсульт.

ИСТОЧНИК KP.RU