Проезд по территории ДДТ в Рязани невозможен – администрация

СЕГОДНЯ 16:29 2019-07-04T16:41:41+03:00

В суде об обеспечении доступа к участку такой вариант рассматривается

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В Рязани городские власти высказали свою позицию по поводу организации проезд транспорта по территории Дворца детского творчества. Такой вариант среди прочих рассматривается в арбитражном суде, через который одна строительная фирма обратилась к другой с требованием обеспечить ей доступ к земельному участку.

Администрация города участвует в процессе в качестве третьего лица.

- Позиция администрации города заключается в том, что проезд по территории объекта невозможен, - заявила начальник отдела по связям со СМИ Ирина Щербакова.

С 2014 года к ДДТ как к объекту повышенной антитеррористической защищенности запретили даже проезд гостевого и служебного транспорта. Тем более территорию образовательного учреждения нельзя использовать для сквозного проезда транспорта.

Сам ДДТ, напомнили в администрации, является объектом культурного наследия, а участок под ним находится в муниципальной собственности.

ИСТОЧНИК KP.RU