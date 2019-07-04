Проезд по территории ДДТ в Рязани невозможен – администрация
В Рязани городские власти высказали свою позицию по поводу организации проезд транспорта по территории Дворца детского творчества. Такой вариант среди прочих рассматривается в арбитражном суде, через который одна строительная фирма обратилась к другой с требованием обеспечить ей доступ к земельному участку.
Администрация города участвует в процессе в качестве третьего лица.
- Позиция администрации города заключается в том, что проезд по территории объекта невозможен, - заявила начальник отдела по связям со СМИ Ирина Щербакова.
С 2014 года к ДДТ как к объекту повышенной антитеррористической защищенности запретили даже проезд гостевого и служебного транспорта. Тем более территорию образовательного учреждения нельзя использовать для сквозного проезда транспорта.
Сам ДДТ, напомнили в администрации, является объектом культурного наследия, а участок под ним находится в муниципальной собственности.
ИСТОЧНИК KP.RU