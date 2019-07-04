Возможно, что через территорию Рязанского ДДТ проложат автодорогу

СЕГОДНЯ 09:40 2019-07-04T09:40:31+03:00

Создатели Дворца пионеров даже и подумать не могли, что когда-то рядом с величественным зданием для детей будут мчаться автомобили. Фото: архив Дворца детского творчества

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Опубликована петиция, в которой собирают подписи на запрет проезда транспорта по территории Дворца детского творчества в связи со строительством многоэтажного дома по соседству на улице Садовой.

Создатель петиции Людмила Кирова считает, если территория ДДТ станет проезжей, то появится угроза для безопасности детей. Тем временем, судья Арбитражного суда уже удовлетворила ходатайство ООО «Монолит» о проведении экспертизы, «которая должна установить возможность проезда транспорта через территорию Дворца детского творчества»,

Людмила Кирова надеется, что жители областного центра поддержат ее стремление обезопасить жизнь подростков, занимающихся во Дворце детского творчества. «Невозможно в здравом уме даже рассматривать подобную возможность. Территория Дворца должна оставаться пешеходной, а наши дети – в безопасности», - говорится в петиции, которую можно подписать здесь.

Окончательно ситуацию прояснил замдиректора ДДТ Владислав Шаров:

-Одна из строительных фирм собирается построить дом на Садовой по соседству Дворцом детского творчества. С участком застройки соприкасается земля, принадлежащая ООО «Монолит». Между собой они не могут решить вопрос сквозного проезда. Тогда решили обустроить дорогу через территорию ДДТ. Мы объясняли в судах, что это объект культурного наследия, в нем занимаются дети. И на первых порах к нам, вроде бы, прислушивались. И вдруг мы узнаем, что уже назначена экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU