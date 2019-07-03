2019-07-03T16:38:11+03:00
Происшествия

В одной из школ Ряжского района обнаружили бутылку с ртутью

Находку изъяли сотрудники МЧС и отправили на утилизацию
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Фото: издательство "Пресса".Фото: издательство "Пресса".
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Утром 2 июля в селе Поплевино Ряжского района во время ремонта крыши школы рабочие нашли плотно закупоренную стеклянную бутылку емкостью 0,5 литра с ртутью, сообщает издательство «Пресса». На место происшествия выехали все экстренные службы.

Бутылку передали сотрудникам МЧС для дальнейшей утилизации. В Поплевинской школе специалисты взяли пробу воздуха для исследования.

По факту случившегося проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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