В одной из школ Ряжского района обнаружили бутылку с ртутью
Находку изъяли сотрудники МЧС и отправили на утилизацию
Фото: издательство "Пресса".
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Утром 2 июля в селе Поплевино Ряжского района во время ремонта крыши школы рабочие нашли плотно закупоренную стеклянную бутылку емкостью 0,5 литра с ртутью, сообщает издательство «Пресса». На место происшествия выехали все экстренные службы.
Бутылку передали сотрудникам МЧС для дальнейшей утилизации. В Поплевинской школе специалисты взяли пробу воздуха для исследования.
По факту случившегося проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU