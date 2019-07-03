Следственный комитет России развивает систему кадетского образования

СЕГОДНЯ 06:56 2019-07-03T07:04:54+03:00

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Понятно, что каждый родитель хочет обеспечить своему ребенку счастливое будущее: хорошую работу, жилье и достойную зарплату. Но почему нынешние мамы и папы обращают внимание именно на кадетское образование? По их мнению, этот вид обучения кроме дисциплины дает детям хорошие дальнейшие перспективы, в том числе возможность получить работу в государственных структурах.

Для тех, кто никогда с этим не сталкивался, объясним. Сейчас существуют три вида профильного обучения: кадетские классы, кадетские корпуса и академии СК РФ. Первые - классы, полностью финансируются муниципальной властью, однако сотрудники Следственного комитета принимают непосредственное участие в организации и проведении занятий - предоставляют технику, материально-учебную базу, возят на экскурсии. А кадетские корпуса и академии уже полностью финансируются СК РФ.

Руководитель управления учебной и воспитательной работы СК РФ, Герой России Петров Сергей Васильевич рассказал об основных целях кадетского образования. Сергей Васильевич, объяснил, зачем нужны кадетские классы - СК готовит для себя молодые кадры еще со школы. Ребята с самого начала получают очень хорошую базу знаний, которую с легкостью смогут применить потом на практике. Такое этапное образование позволяет заранее понять станет ли ребенок сотрудником СК или нет. Система отбирает лучших кандидатов, поэтому каждый занимает действительно свое место. Но главная цель СК, и это постоянно подчеркивают руководители кадетского образования, воспитать достойного гражданина своей страны или, говоря иными словами, патриота.

На сегодня самый распространенный вид профильного обучения - это кадетские классы. А что нужно для того, чтобы попасть в кадетский класс? Для поступления достаточно пройти испытания. В каждой школе они разные. Но чаще всего ребятам предлагают сдать экзамены по истории, обществознанию и русскому языку. В Следственном комитете рекомендуют начинать обучение с 8 класса. Однако существует и исключение - школа №304 г. Санкт-Петербурга. Здесь начинают подготовку с первого класса.

Подчеркнем, что в кадетских классах учатся как в обычных школьных, лишь изучают дополнительные дисциплины. Совершенно иная ситуация в корпусах. Здесь кадеты живут в кубриках и соблюдают распорядок дня. По мнению педагогов, строгий режим помогает улучшить дисциплинированность учащихся и сложить у них верное представление о будущей профессии.

Но и попасть в кадетские корпуса намного трудней. Здесь сдают уже не три, а шесть вступительных испытаний: русский язык, математику, английский язык, историю, физическую подготовку, психологическое тестирование. Также кандидаты проходят специальное медицинское обследование. Для училища крайне важна физическая выносливость кадет. Поэтому ребята с группой здоровья ниже второй не попадут в кадетский корпус.

Но есть те, кто проходят без конкурса. Исключительное право поступления имеют дети погибших офицеров и военнослужащих, сироты и опекаемые. В этом году в Москве и в Санкт-Петербурге от общего числа поступающих планируют набрать 35 процентов таких детей. По окончании обучения сироты при поддержке СК получат свое собственное жилье в Москве и Санкт-Петербурге. Кстати, во время обучения всем учащимся ежемесячно выплачивают по 3000 рублей, которые они могут потратить на себя. Живут они бесплатно, получают форму и питаются пять раз в день.

Быт кадета строго организован. Все от подъема и отбоя до приемов пищи и занятий расписано буквально по минутам. С пол седьмого утра до десяти вечера ученик успевает сделать зарядку, посетить занятия, выполнить домашнюю работу, уделить время кружкам или секциям и вечером обязательно позвонить родителям. В выходные учеников с хорошей успеваемостью и соблюдающих дисциплину, в качестве поощрения, отпускают домой. Тот, кто плохо себя вел или кому просто некуда пойти получает много свободного времени для самоподготовки и доступ к бесплатному Wi-Fi на все выходные.

Но жизнь в кадетском корпусе - это не только учеба. Это еще и культурные события. Одно из самых традиционных, конечно же, - Международный Кремлевский Кадетский бал. Ежегодно в канун Нового года он проводится в Гостином дворе в Москве. Для подготовки к нему ученики занимаются историческим бальным танцем. В прошлом году на бал попали 1320 кадет, и этот факт вошел в Книгу Рекордов Гиннеса России.

Еще одним важным событием для ребят стало участие в Параде Победы на Красной площади. В этом году кадеты впервые все вместе смогли промаршировать по главной площади страны. Подготовка началась еще осенью, что сильно отвлекало их от учебы. Однако результат стоил того. Министерство Обороны высоко оценило выступление. Каждого ученика наградили официальной медалью на память об участии. На следующий год они вновь планируют стать участниками парада. Руководитель управления учебной и воспитательной работы СК РФ Петров Сергей Васильевич раскрыл "РГ" секрет. Для подготовки к 75-летней годовщины Великой Отечественной войны специально расширят плац на территории кадетского корпуса. Это поможет ребятам не отстать от суворовцев.

Летом кадеты разъезжаются по домам. С 2016 года СК РФ совместно с Академией СК РФ каждый год организуют конкурс "Юный следователь". Победители и призеры могут получить путевки на смены в престижные детские лагеря "Артек", "Смена", "Орленок" и "Океан". Но есть важная деталь - дорогу следственный комитет оплачивает только учащимся кадетского корпуса. В этом году на конкурсе школьники провели исследовательскую работу, написали эссе (их проверяли на антиплагиат), ответили на вопросы викторины и показали свои портфолио. Победители получили возможность примерить на себя роль следователя, а заодно и отдохнуть.

Пожалуй, главное преимущество кадетского образования - это возможность качественной подготовки к поступлению в академии СК. Серьезный упор делается именно на физкультуру, а также основы юриспруденции. Кстати, выпускники корпусов легко сдают ЕГЭ. Да, в силу специфики училищ ребята не занимаются с репетиторами, но статистика такова - в 95 процентах случаев кадеты поступают в высшие учебные заведения. Выпускники получают дополнительные баллы за победы в Российских олимпиадах по различным предметам и за спортивные достижения. А еще в академиях СК существуют подготовительные курсы, которые помогают успешно сдать вступительные экзамены (русский язык, обществознание, физическая культура).

В прошлом году в Московской академии СК России впервые выпустились магистры. Все они получили первичное звание лейтенант юстиции РФ. Первый же выпуск специалитета пройдет 11 июля на Поклонной горе. А Санкт-Петербургская академия СК догонит столицу через год. Почти все становятся сотрудниками СК или работают в сфере юриспруденции. Однако начинали они свой уверенный штурм карьерной лестницы именно с кадетских классов и корпусов.

ИСТОЧНИК KP.RU