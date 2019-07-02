Водка как катализатор: пьяный рязанец снова угрожал сестре ножом

СЕГОДНЯ 09:17 2019-07-02T09:17:09+03:00

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В полицию обратилась перепуганная 63-летняя жительница Клепиковского района. Она сообщила, что в селе Константиново пьяный брат угрожает убить ее ножом. Сотрудники отдела МВД России по Клепиковскому району немедленно выехали по указанному адресу и задержали явно нетрезвого 57-летнего мужчину. При беседе выяснилось,что сельчанин «гуляет» уже не первый день. Приехавшая старшая сестра пыталась призвать его к совести и угомониться. Но слова женщины возымели обратное действие: пьяный брат схватил нож и закричал, что убьет ее.

Ранее подобное уже случалось. Вспыльчивый мужчина привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством. Но после визита полицейских, судебного процесса и наказания он долгое время вел себя мирно. А теперь алкоголь сработал как катализатор агрессии.

В отношении явно немолодого, но «жаждущего приключений» мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ: это либо принудительные работы на срок до двух лет, либо реальный срок на те же два года.

ИСТОЧНИК KP.RU