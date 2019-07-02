2019-07-02T09:17:09+03:00
Происшествия

Водка как катализатор: пьяный рязанец снова угрожал сестре ножом

Запойный мужчина после первого подобного случая вел себя тихо, и… снова буяна пришлось утихомиривать полицейским
Антоний ВОХЕЧ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В полицию обратилась перепуганная 63-летняя жительница Клепиковского района. Она сообщила, что в селе Константиново пьяный брат угрожает убить ее ножом. Сотрудники отдела МВД России по Клепиковскому району немедленно выехали по указанному адресу и задержали явно нетрезвого 57-летнего мужчину. При беседе выяснилось,что сельчанин «гуляет» уже не первый день. Приехавшая старшая сестра пыталась призвать его к совести и угомониться. Но слова женщины возымели обратное действие: пьяный брат схватил нож и закричал, что убьет ее.

Ранее подобное уже случалось. Вспыльчивый мужчина привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством. Но после визита полицейских, судебного процесса и наказания он долгое время вел себя мирно. А теперь алкоголь сработал как катализатор агрессии.

В отношении явно немолодого, но «жаждущего приключений» мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ: это либо принудительные работы на срок до двух лет, либо реальный срок на те же два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Заборья в борьбе за лес все-таки дошли до облправительства
В рязанских почтовых отделениях стартовала досрочная подписка на I полугодие 2020 года
Отдыхающие рязанцы оставили на берегу озера Святое 10 кубометров мусора
Рязанскому сельскому хозяйству требуются еще полтысячи работников
Стакан водки для рязанца превратился в уголовную статью
Двоих рязанцев осудили за убийство в гараже
СКР проводит проверку по факту смерти в рязанской колонии заключенного
В рязанском лесу пропала пенсионерка
Рязанца, угрожавшего самосожжением у здания Минстроя, признали психически больным
В Рязани на улице Октябрьской дома остались с крышей из полиэтилена
На рязанской дороге опрокинулся УАЗ-«Патриот»
Прокуратура нашла в рязанской глубинке опасные скотомогильники
В рязанском райцентре уснувшая за рулем женщина спровоцировала серьезное ДТП
В Рязани с крыши дома сорвался мужчина
«Ростелеком» выступил партнером «Большого выпускного 2019» в Рязани
В Рязанскую область возвращается тепло
Рязанские врачи все чаще выявляют у детей метаболический синдром
В Московском районе Рязани перенесли один из пунктов КВЦ
Выборы ректора РГРТУ назначены на 4 июля
Участок дороги в центре Рязани перекрыли на месяц
В Рязани в обрушении потолка при капремонте прокуратура обвинила УК
В ДТП в Шиловском районе пострадали шесть человек, в том числе дети
В рязанской глубинке вылетевшую с дороги «семерку» смяло, как консервную банку
На Первомайском проспекте в Рязани автомобиль сбил женщину
В рязанском Канищеве ночью избили мужчину
В Рязани завершилась акция «Проезд дешевле с картой Visa»
В Рязани напротив гимназии №5 вырубили деревья
«Уволенный» судом Пашкевич у администрации Рязани еще значится руководителем