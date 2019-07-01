2019-07-01T23:29:27+03:00
Происшествия

Двоих рязанцев осудили за убийство в гараже

Товарищей отправили в колонию строгого режима на 17 и 16 лет
Поделиться:
Изменить размер текста:

В понедельник, 1 июля, пресс-служба СКР по Рязанской области сообщила, что вынесен судебный приговор по убийству, совершенному в Касимове двумя молодыми людьми.

Установлено, что 6 августа 2016 года в гараже на улице Восточной райцентра Касимов трое приятелей распивали алкоголь. Возник словесный конфликт, который затем перерос в драку. Молодые люди (1988 и 1992 годов рождения) избили своего знакомого, а затем отвезли на реку и утопили.

Подсудимые не признавали свою вину. Но следователям удалось собрать неопровержимые доказательства.

Суд признал молодых людей виновными и отправил в колонию строгого режима на 17 и 16 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
СКР проводит проверку по факту смерти в рязанской колонии заключенного
В рязанском лесу пропала пенсионерка
Рязанца, угрожавшего самосожжением у здания Минстроя, признали психически больным
В Рязани на улице Октябрьской дома остались с крышей из полиэтилена
На рязанской дороге опрокинулся УАЗ-«Патриот»
Прокуратура нашла в рязанской глубинке опасные скотомогильники
В рязанском райцентре уснувшая за рулем женщина спровоцировала серьезное ДТП
В Рязани с крыши дома сорвался мужчина
«Ростелеком» выступил партнером «Большого выпускного 2019» в Рязани
В Рязанскую область возвращается тепло
Рязанские врачи все чаще выявляют у детей метаболический синдром
В Московском районе Рязани перенесли один из пунктов КВЦ
Выборы ректора РГРТУ состоятся 4 июля
Участок дороги в центре Рязани перекрыли на месяц
В Рязани в обрушении потолка при капремонте прокуратура обвинила УК
В ДТП в Шиловском районе пострадали шесть человек, в том числе дети
В рязанской глубинке вылетевшую с дороги «семерку» смяло, как консервную банку
На Первомайском проспекте в Рязани автомобиль сбил женщину
В рязанском Канищеве ночью избили мужчину
В Рязани завершилась акция «Проезд дешевле с картой Visa»
В Рязани напротив гимназии №5 вырубили деревья
«Уволенный» судом Пашкевич у администрации Рязани еще значится руководителем