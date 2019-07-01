Двоих рязанцев осудили за убийство в гараже

1 Июль 23:29 2019-07-01T23:29:27+03:00

Товарищей отправили в колонию строгого режима на 17 и 16 лет

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В понедельник, 1 июля, пресс-служба СКР по Рязанской области сообщила, что вынесен судебный приговор по убийству, совершенному в Касимове двумя молодыми людьми.

Установлено, что 6 августа 2016 года в гараже на улице Восточной райцентра Касимов трое приятелей распивали алкоголь. Возник словесный конфликт, который затем перерос в драку. Молодые люди (1988 и 1992 годов рождения) избили своего знакомого, а затем отвезли на реку и утопили.

Подсудимые не признавали свою вину. Но следователям удалось собрать неопровержимые доказательства.

Суд признал молодых людей виновными и отправил в колонию строгого режима на 17 и 16 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU