2019-07-01T22:37:15+03:00
Происшествия

СКР проводит проверку по факту смерти в рязанской колонии заключенного

Врачи исправительного учреждения обвиняли мужчину в симуляции
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Следственный комитет России по Рязанской области начал проверку информации, озвученной рядом СМИ, о смерти в рязанской исправительной колонии заключенного. В пресс-службе ведомства сообщили, что в ходе проверки будут выяснены обстоятельства смерти и названа точная причина.

Информацию о гибели распространили правозащитники. По их версии, мужчина отбывавший наказание в ИК-2 на территории Рязанской области, жаловался на болезнь - однако врачи сочли, что он симулирует. Незадолго до смерти осужденного все же прооперировали, но к тому моменту его здоровье сильно ухудшилось.

ТАСС сообщает, что скончался заключенный в пятницу, 28 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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