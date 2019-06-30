2019-06-30T16:34:08+03:00
Общество

В мясном магазине Рязани нашли полуфабрикаты без сроков годности

Должностное лицо торгового заведения оштрафовали на 10 000 рублей
Александр РАДЫГИН
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Руководство магазина не смогло предоставить сопроводительные документы на свою продукцию.Руководство магазина не смогло предоставить сопроводительные документы на свою продукцию.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Прокуратура Советского района Рязани выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщает пресс-служба ведомства. Сотрудники надзорного органа проверили работу магазина, который занимается продажей мясной продукции.

Проверка установила, что на мясные полуфабрикаты не было ветеринарных сопроводительных документов, но вся продукция находилась в торговом зале. Кроме того, руководство магазина не предоставило документов с информацией о сроках годности и условиях хранения полуфабрикатов.

По выявленным нарушениям прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, и привлекло должностное лицо к штрафу в размере 10 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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