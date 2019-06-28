2019-06-28T20:37:51+03:00
Общество

Рязанская сеть аптек «Спрей» продана

При этом для потребителя ничего не изменится — уверяет надежный источник
Иван АНТОНОВ
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Новость о том, что аптечная сеть «Ригла», входящая в группу «Протек», покупает бизнес рязанской сети «Спрэй», немного опоздала — бизнес уже продан. Об этом «Комсомолке» сообщил надежный источник.

- Поверьте, для потребителя ничего не изменится: аптечная сеть сохранится, весь персонал останется на местах, качество медикаментов и услуг не упадет, - заявил источник, и добавил, что более подробные комментарии могут появиться в первый рабочий день наступающей недели.

При этом «Спрэй» в рейтинге Vademecum «ТОП-200 аптечных сетей России» по итогам 2018 года оказалась среди трех коллег с выручкой 1,3 миллиарда рублей, занявших места с 89 по 91. Одновременно с этим «Ригла» стала лидером рейтинга с выручкой 69,4 миллиарда рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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