За гибель младенца от «лечения молитвами» наказали чиновников администрации Рязани

СЕГОДНЯ 20:21 2019-06-28T20:27:05+03:00

Следственный комитет обвинил органы опеки и попечительства в халатности, которая повлекла смерть ребенка

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Следственный комитет обвинил в халатности, повлекшей по неосторожности смерть новорожденного, должностных лиц администрации Рязани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время расследования в 2018 году уголовного дела следователь установил следующие обстоятельства. Через четыре дня, после того как родители малыша перестали давать ему лекарства, врачи обратились в органы опеки и попечительства администрации Рязани. Однако последние не изъяли ребенка из семьи, хотя была реальная угроза его жизни и здоровью.

В итоге, действия чиновников привели к развитию смертельного заболевания и смерти малыша.

Уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц администрации города, повлекших по неосторожности смерть новорожденного, в январе 2019 года направлено в суд с судебным штрафом.

Напомним, в ноябре 2017 года у супружеской пары родился ребенок, который после выписки из родильного отделения сразу же попал под наблюдение врачей в одной из детских поликлиник Рязани. Врачи диагностировали у малыша редкое генетическое заболевание, которое требовало пожизненной гормональной терапии. Родителей предупредили, что в случае отказа от лечения может наступить летальный исход.

Первое время родители еще придерживались назначенного лечения. Но в январе они уже перестали давать младенцу лекарства, полагая, что их могут заменить… ежедневные молитвы.

В конце января 2018 года младенец скончался, и только тогда его родители осознали, что они натворили (читать подробнее).

В декабре 2018 года суд вынес родителя обвинительный приговор в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU