2019-06-26T09:02:41+03:00
Общество

В Рязани Северную окружную перекроют из-за демонтажа рекламной конструкции

Движение прекратится в ночь на 28 июня
Антон КОНОВАЛОВ
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На Северной окружной дороге в Рязани вновь запланировали демонтаж рекламной конструкции. На время работ там установят предупреждающие знаки и закроют движение транспорта.

Как сообщает пресс-служба администрации города, перекрытие продлится с 23.30 27 июня до 4.00 28 июня. Чиновники просят автомобилистов учитывать эту информацию при поездках.

Напомним, ограничения движения в областном центре также действуют на улицах Грибоедова и Татарской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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