В Рязани Северную окружную перекроют из-за демонтажа рекламной конструкции

СЕГОДНЯ 09:00 2019-06-26T09:02:41+03:00

Движение прекратится в ночь на 28 июня

Изменить размер текста: A A

На Северной окружной дороге в Рязани вновь запланировали демонтаж рекламной конструкции. На время работ там установят предупреждающие знаки и закроют движение транспорта.

Как сообщает пресс-служба администрации города, перекрытие продлится с 23.30 27 июня до 4.00 28 июня. Чиновники просят автомобилистов учитывать эту информацию при поездках.

Напомним, ограничения движения в областном центре также действуют на улицах Грибоедова и Татарской.

ИСТОЧНИК KP.RU