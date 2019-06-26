В Рязани Северную окружную перекроют из-за демонтажа рекламной конструкции
Движение прекратится в ночь на 28 июня
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На Северной окружной дороге в Рязани вновь запланировали демонтаж рекламной конструкции. На время работ там установят предупреждающие знаки и закроют движение транспорта.
Как сообщает пресс-служба администрации города, перекрытие продлится с 23.30 27 июня до 4.00 28 июня. Чиновники просят автомобилистов учитывать эту информацию при поездках.
Напомним, ограничения движения в областном центре также действуют на улицах Грибоедова и Татарской.
ИСТОЧНИК KP.RU