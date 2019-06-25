Власти обозначили дату открытия движения на улице Татарской в Рязани

СЕГОДНЯ 09:53 2019-06-25T09:57:06+03:00

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Движение транспорта на улице Татарской около дома №93 планируют восстановить 1 июля. Такую информацию опубликовала пресс-служба администрации города Рязани, обратившись к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

Как сообщают чиновники, капитальный ремонт теплотрассы на участке начался 22 июня, место работ огородили. Здесь планируется заменить 239 метров магистрального трубопровода.

Напомним, теплосети продолжают ремонтировать и на улице Грибоедова, где перекрытие продлили до 28 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU