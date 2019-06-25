Ночью в Рязанской области резко похолодает
Днем при этом обещают все же летнее тепло
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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 26 июня.
В среду метеорологи обещают переменную облачность. Ночью осадков не будет, днем небольшой дождь пройдет лишь местами. При этом и ночью, и утром местами туман.
Ветер северо-западный, ночью 2-7 м/с, днем его скорость увеличится до 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит всего +5...+10°С, днем столбики термометров поднимутся до +19...+24°С.
ИСТОЧНИК KP.RU