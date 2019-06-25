2019-06-25T16:39:36+03:00
Недвижимость

Прокуратура проверила рязанскую воду: железа в 3,5 раза больше нормы

Запах при этом превышает максимум в полтора раза
Мария БЛИНОВА
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Прокуратура Сараевского района проверила, как исполняется законодательство о водоснабжении и водоотведении. Сотрудники ведомства проверяли порядок сброса сточных вод, добычи подземной воды и то, как местные коммунальщики выполняют санитарно-эпидемиологические требования, сообщает пресс-служба надзорного органа.

В итоге выяснилось, что показатели воды в районе, мягко говоря, не соответствуют нормам. Все полученные данные прокуратура в своем сообщении не приводит, но и два значения вполне красноречивы: при норме 0,3 Мг/л содержание железа в этой воде – 1,03 Мг/л, то есть почти в 3,5 раза больше допустимого. Запах специалисты оценили в 3 балла, хотя норма – 2.

В итоге директору МКП «ПассажирСервис» – предприятия, снабжающего район водой – прокуратура внесла представление об устранении нарушений. По информации надзорного органа, коммунальщики меры уже приняли.

– Одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, – говорится в сообщении.

Напомним, что недавно жители другого района Рязанской области обратились на «прямую линию» к Президенту РФ как раз по поводу воды. Но речь шла не о ее качестве – об отсутствии воды в принципе. Репортаж спецкорра «Комсомолки» Александра Ефанова здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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