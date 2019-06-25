Жители деревни в Пронском районе: Прямая линия Путина закончилась - и питьевая вода вместе с ней

20 июня в России состоялась прямая линия с президентом страны. Никто из рязанцев к Владимиру Путину так и не прорвался. Но попытки были. Для этого люди должны были заранее направить письменное обращение главе государства, используя несколько способов, в том числе СМС и соцсети. Так и поступили жители деревни Поповка Пронского района. Краткая суть послания: в деревне на улице Луговой постоянно случаются перебои с водой. Воды нет подолгу, людям приходится ездить за ней в соседнюю деревню, а это два километра. После открытого письменного сообщения молниеносно отреагировала местная прокуратура - и воду дали.

«Комсомолка» выехала в Поповку, чтобы на месте узнать о проблемах жителей - не только водоснабжения - и попытаться разобраться в сложившейся ситуации.

ВОДА С ПЕРЕБОЯМИ

Когда деревня Поповка появилась на карте Пронского уезда, не скажет даже самый отъявленный краевед. Говорят, что в стародавние времена на этом месте жили «согнутые попы». Почему «согнутые», тоже никто не знает.

Деревушка всегда была небольшой, в лучшие годы - не более 22 домов, а сейчас всего пять. С одной стороны поля и луга, с другой - лес. На картах он так и значится - «Поповский лес».

- Мы ведь не 20-го написали Путину, когда была прямая линия, а раньше, - рассказывает автор письма, жительница деревни Анна Кожевникова. - А уже 19 июня к нам целая делегация приехала: прокуратура, чиновники районные, чиновники сельские, коммунальщики. Воду сразу дали. А прямая линия закончилась - и вода вместе с ней. Потом снова включили. Так и живем с перебоями.

Деревушка всегда была небольшой, в лучшие годы - не более 22 домов, а сейчас всего пять.

По словам жителей, воды в деревне не было практически два года. Весь 2018 год она еле текла. Якобы из-за того, что замерзли трубы. 26 декабря водоснабжение прекратилось полностью, а до ближайшей колонки ровно 2 км 800 метров. Мужики надевали широкие охотничьи лыжи, брали сани и тягали воду по снегу.

Но проблема, по всей видимости, началась раньше. Жители улицы Луговой на свои деньги установили колонку, привезли кирпич, цемент и все обложили. Вода появилась в деревне, но тут произошел зимний коллапс.

- Некрасов (бывший глава Тырновского сельского поселения - Ред.) наскоро проложил трассу, чтобы быстрее отчитаться, и трубу закопал на 70 см, - продолжает Анна Ивановна. Ему Шаститко (Александр Петрович – глава Пронского района - Ред.) шейной мази выписал, так тот пригнал с Тырнова кабелеукладчик. Мы ему говорили, что мало он прокопал... А он ни в какую: «Ничего, у нас не замерзает, и у вас не замерзнет».

- Вода идет от водонапорной башни, - вступает в разговор Владимир Кожевников. - У нас 32-я труба, дальше - 50-я, которая переходит в старую. Ее еще 60 лет назад проложили. Так вот вся вода уходит под уклон, в деревню Хохловку. По идее, если нет воды у нас, то нет и у них. Но там все хорошо: вентили крутятся, картошку поливают. А нам пить нечего. Вот из «лужи» пьем.

«Лужа» - это вырытый возле дома котлован. Небольшой пруд. Когда-то глубина в нем достигала трех метров, но сейчас он практически пересох. Это в том числе и вопрос пожарной безопасности.

- В 2010 году в соседнем селе Альютово горели коровники, - вспоминает Владимир. – Тут же и у нас загорелись три дома. Пожарные приехали, бросили свои шланги к нам в пруд и практически весь выкачали. Уж сколько они там тонн закачали, неизвестно. Но если сейчас пожар случится, где воду брать будут?

Когда-то глубина воды в вырытом пруду достигала трех метров. Но сейчас искусственный водоем обмелел и заболотился.

На момент приезда «Комсомолки» в Поповку вода в деревне была. Но местные заверяют, что это временно, и тут же грозятся вновь написать Путину. По крайней мере, до зимы люди твердо решили изменить ситуацию, потому как большая вероятность, что трубы, уложенные на 70 см в землю, снова замерзнут.

- Я не брошу это дело. Я еще Путину напишу. И буду писать до тех пор, пока не примет меры, - обещает Анна Ивановна.

ЛЕТНИЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ЗИМЫ

- В Поповке зарегистрированы пять человек, - рассказывает глава Пронского района Александр Шаститко. - На сегодняшний день там работает скважина. За два дня добывается воды столько, сколько вся Поповка платит за год. На Луговой стоит колонка, а колонка - это безучетный разбор воды. Как колодец. Никто не может это учесть. В идеале, все домовладения должны подключиться к центральной системе водоснабжения через оприборивание. Тогда если нет воды, то человек и не платит, а наша задача - обеспечить подвоз воды. Как мы и делаем в тех местах, где у нас возникают проблемы.

По словам Александра Петровича, сейчас насос работает и обеспечивает деревню водой в полном объеме.

- Но здесь возникает другой вопрос, - продолжает глава района. - На Луговой прописана одна семья, за воду платят только они, но пользуются ею все. Мы готовы оприборить колонку: сколько потребили, столько и поделят между собой. Но не все этого хотят.

Кроме того, как заметил Александр Шаститко, зимой вновь возможны проблемы, потому что труба уложена на 70 см, а это летний вариант.

В Поповке зарегистрированы всего пять человек.

- Это вина коммунальщиков, но не нынешних, - говорит чиновник. - Водопровод вырыли лет пять назад. Тема про 70 см для меня стала неожиданной, я попробую спустя столько лет поднять этот вопрос. Возможно, это было общее решение. Может быть, люди сами

попросили: «Сделайте нам хотя бы летник». Либо это было чье-то одностороннее решение. Займусь этим вопросам.

Обещал держать этот вопрос на контроле и глава Тырновского сельского поселения Юрий Проскуряков.

- Да, люди сами на свои деньги сделали колонку, но трубу им неглубоко закопали, - говорит Юрий Викторович. - Почему так сделали, не знаю. Это до меня еще было. Отсюда и проблемы. Теперь все нужно переделывать, но это денег стоит. Будем разбираться и помогать.

ОФИЦИАЛЬНО

Прокуратура Рязанской области:

- Установлено, что на улице Луговая в деревне Поповка с конца декабря прошлого года по апрель нынешнего имелись перебои с водоснабжением из-за прорыва трубы на водонапорной трассе, который обнаружился только после схода снега.

Вместе с тем специалисты МКП «Пронские тепловые сети» в указанное время предприняли ряд мер, чтобы устранить причины аварии и восстановить водоснабжение. На трассе заменили глубинный насос на новый аналогичный и обратный клапан, который обеспечивает отсутствие перелива поднятой воды обратно в скважину. Однако по техническим причинам был выбран такой режим работы насоса, при котором вода на территорию домовладений в деревне Поповка поступала только три часа в сутки.

Переключить насос на другой режим работы не получилось из-за прорыва водонапорной трубы.

В начале апреля 2019 года после схода снега специалисты устранили все повреждения и восстановили нормальный режим работы системы водоснабжения. Однако в начале июня вновь возникли перебои с водоснабжением, также связанные с избранным режимом работы насоса.

13 июня режим работы насоса изменен, поднимаемый им объем воды в настоящее время соответствует потребностям населения. Водонапорная башня находится в рабочем состоянии.

По результатам проверки в связи с выявленными фактами перебоев водоснабжения населения 19 июня прокуратура внесла представления в адрес директора ресурсоснабжающей организации МКП «Пронские тепловые сети», а также в адрес главы администрации МО - Пронский муниципальный район.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Отец Павел (Коньков), иерей Рязанской епархии:

- Именно такого выражения - «согнутые попы» - я не встречал. Были сломленные попы. Это те священники, которые в лагерях сдавались, отступали от веры. Возможно, в Поповке как раз такие люди и жили. Но может, все и не так, согнутыми могли быть и в результате какого-то физического дефекта, либо это просто было устойчивое выражение в той местности.