2019-06-25T06:40:02+03:00
Общество

В Рязани минирующая моль поразила каштаны

Деревья будут постепенно заменять на другие породы по мере их засыхания
Александр РАДЫГИН
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В Рязани обеспокоены состоянием деревьев.В Рязани обеспокоены состоянием деревьев.
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В Рязани минирующая моль поразила каштаны. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Ведущие ученые областных вузов – биологи, экологи, ботаники, энтомологи и другие, порекомендовали городским властям скорректировать сроки для обработки каштанов инсектицидными препаратами. Кроме того, службам благоустройства необходимо убрать опавшую листву и утилизировать ее.

По словам экспертов, в настоящее время в Рязани невозможно проводить внутристволовые инъекции, так как нет официальных правовых основ и регламентов для этого метода обработки деревьев. Но можно попробовать, в качестве эксперимента, применить феромонные ловушки для ловли насекомых.

На совещании также подчеркнули, что заражение каштанов минирующей молью – не основание для массового сноса этих деревьев. Зараженные каштаны будут постепенно заменять на другие породы деревьев по мере их засыхания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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