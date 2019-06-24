Охраннику рязанского бара, избившему посетителя, продлили арест
До конца августа подозреваемый пробудет в СИЗО
Судебное заседание о продлении меры пресечения прошло в пятницу 21 июня.Фото: Константин МОГИЛИН
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Вышибале из рязанского бара SVOBODA, избившему 21 апреля посетителя заведения, продлили арест. Об этом корреспонденту «Комсомолки» рассказал адвокат Кирилл Москвин, представляющий потерпевшую сторону.
Судебное заседание о продлении меры пресечения прошло в пятницу, 21 июня, в Советском районном суде Рязани. Молодого человека, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, оставили в следственном изоляторе на два месяца - то есть до 21 августа.
Следствие считает, что находясь на свободе, он может скрыться и надавить на свидетелей. Кроме того, у охранника есть непогашенная судимость за хранение наркотиков.
ИСТОЧНИК KP.RU