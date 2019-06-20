С 1 июля в Рязанской области вновь подорожает газ для населения

СЕГОДНЯ 13:34 2019-06-20T13:43:34+03:00

В среднем рязанцы будут платить примерно на 100 рублей больше. Фото: Олег ЗОЛОТО

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С 1 июля в Рязанской области повысится тариф на потребление газа. Соответствующее постановление Региональной энергетической комиссии опубликовано на сайте управления.

Так, за приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (если нет других направлений использования газа), а также за нагрев воды с помощью газового водонагревателя платить придется 6 917 рублей за 1000 куб. метров. Сейчас цена составляет – 6 819 рублей.

Остальные тарифы:

- приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения – 6 370 рублей (сейчас – 6 280 рублей);

- отопление с одновременным использованием газа на другие цели - 5 941 рублей (сейчас – 5 857 рублей);

- отопление и (или) выработка электроэнергии с использованием котельных всех типов, находящихся в общей долевой собственности в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа до 10 тысяч кубометров включительно – 5 941 рублей (сейчас – 5 857 рублей). То же самое и по остальным направлениям потребления.

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ИСТОЧНИК KP.RU