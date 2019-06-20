Рязанец украл от церкви велосипед, а из крестильни - иконы и продукты

СЕГОДНЯ 12:25 2019-06-20T12:48:17+03:00

Причем, все это он проделал в состоянии алкогольного опьянения

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Тумская пенсионерка приехала на вечернее богослужение на велосипеде, который и припарковала у церковной ограды. После окончания службы двухколесного друга пожилой женщины на месте не оказалось. Однако она сильно не расстроилась, решив, что кто-то из подростков взял велосипед покататься. Самостоятельные поиски новоявленной мисс Марпл успехом не увенчались, и она вынуждена была обратиться к профессионалам.

Практически одновременно в это же время в полицию пришел и местный священник. По его словам, замок на крестильном доме сломан, а оттуда пропали продукты питания и иконы. За дело взялись оперативники отдела МВД России по Клепиковскому району. Изучив записи камер видеонаблюдения, они выяснили, что эти оба поступка совершил ранее судимый за кражу 36-летний житель Тумы.

При задержании он рассказал, что накануне «хватил лишку и ослаб», поэтому, чтобы добраться до дома, воспользовался велосипедом богомольной односельчанки. Затем, уже ночью, он вспомнил о содержимом крестильни, вернулся, взломал дверь и похитил иконы и продукты из холодильника. Краденое изъяли.

В отношении «велогонщика» возбуждены уголовные дела по ч.1 и ч.2 ст.158 УК РФ. Проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU