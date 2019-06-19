Пикет против продажи лесного участка провели в центре Рязани
Жители села Заборье давно опасаются, что купленный лес будет вырублен для строительства
На фото из социальных сетей: «Буратино» защищает лес
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В центре Рязани 19 июня прошел одиночный пикет против продажи лесного участка возле села Заборье – это соседний населенный пункт с Солотчей. Многие прохожие, оказавшиеся возле Рязанского почтамта, обращали внимание на костюмы Буратино и лисы Алисы, а также на плакаты в защиту леса.
Ранее в Заборье местные жители проводили сходы и нумеровали деревья, чтобы часть их не спилили тайно. Они боятся, что после аукциона по продаже участков новый хозяин захочет освободить их от деревьев и застроить.
ИСТОЧНИК KP.RU