Пикет против продажи лесного участка провели в центре Рязани

СЕГОДНЯ 19:34 2019-06-19T19:34:46+03:00

Жители села Заборье давно опасаются, что купленный лес будет вырублен для строительства

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В центре Рязани 19 июня прошел одиночный пикет против продажи лесного участка возле села Заборье – это соседний населенный пункт с Солотчей. Многие прохожие, оказавшиеся возле Рязанского почтамта, обращали внимание на костюмы Буратино и лисы Алисы, а также на плакаты в защиту леса.

Ранее в Заборье местные жители проводили сходы и нумеровали деревья, чтобы часть их не спилили тайно. Они боятся, что после аукциона по продаже участков новый хозяин захочет освободить их от деревьев и застроить.

ИСТОЧНИК KP.RU