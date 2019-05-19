В Рязанском районе не хотят вырубки леса под застройку

СЕГОДНЯ 13:08 2019-05-19T13:10:48+03:00

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В селе Заборье, расположенном в 22 км от Рязани, сразу за поселком Солотча, жители собрались 18 мая на сход, чтобы наметить план действий против вырубки соседнего леса. Они подготовили плакат «Наше Заборье – от слова «бор», а не от слова «забор», пригласили детей и показали экологический спектакль.

Сельчане обсудили, как им добиться отмены возможной выбубки. Аукцион по продаже трех земельных участков, занятых зелеными насаждениями, должен состояться 22 мая. Сейчас строительство в этом месте еще не разрешали, но люди боятся, что в дальнейшем собственник уничтожит лес и выстроит там жилье. Они уже пронумеровали деревья на земле, которая может быть продана.

ИСТОЧНИК KP.RU