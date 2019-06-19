2019-06-19T16:34:48+03:00
Происшествия

Появилось видео ДТП со скорой помощью – она ехала на красный сигнал светофора

Но проблесковые маячки у медицинской машины были включены
Мария БЛИНОВА
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Фото: кадр с видео в группе «Дороги Рязани» ВКонтакте.Фото: кадр с видео в группе «Дороги Рязани» ВКонтакте.
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Днем во вторник, 18 июня, на пересечении улиц Есенина и Горького областного центра произошло ДТП. Видео аварии 19 числа появилось в группе «Дороги Рязани» ВКонтакте.

На записи отчетливо видно, как машина скорой помощи, ехавшая со стороны площади Театральной с включенными проблесковыми маячками, выдвигается на перекресток на красный сигнал светофора. Другие автомобили в это время ехали перпендикулярно ей по улице Горького – на свой разрешающий, «зеленый» сигнал.

Одну из этих машин скорая помощь и снесла – с крайней правой полосы легковушка улетела в противоположный угол перекрестка, выехав на тротуар. Скорая же, уйдя вправо, врезалась в стоявший перед светофором внедорожник.

Напомним, что незадолго от этой аварии на другом перекресте улицы Есенина – с улицей Маяковскогоиномарка снесла несколько метров ограждения.

ДТП с машиной скорой помощи..Рязань, 18 мая 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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