Появилось видео ДТП со скорой помощью – она ехала на красный сигнал светофора
Днем во вторник, 18 июня, на пересечении улиц Есенина и Горького областного центра произошло ДТП. Видео аварии 19 числа появилось в группе «Дороги Рязани» ВКонтакте.
На записи отчетливо видно, как машина скорой помощи, ехавшая со стороны площади Театральной с включенными проблесковыми маячками, выдвигается на перекресток на красный сигнал светофора. Другие автомобили в это время ехали перпендикулярно ей по улице Горького – на свой разрешающий, «зеленый» сигнал.
Одну из этих машин скорая помощь и снесла – с крайней правой полосы легковушка улетела в противоположный угол перекрестка, выехав на тротуар. Скорая же, уйдя вправо, врезалась в стоявший перед светофором внедорожник.
Напомним, что незадолго от этой аварии на другом перекресте улицы Есенина – с улицей Маяковского – иномарка снесла несколько метров ограждения.
ДТП с машиной скорой помощи..Рязань, 18 мая 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU