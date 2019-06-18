Водитель, снесший на улице Есенина несколько метров ограждения, не пострадал

СЕГОДНЯ 11:35 2019-06-18T11:39:55+03:00

Он уходил от столкновения с «Ладой»

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На перекрестке улиц Есенина и Маяковского Рязани произошла авария, видео ДТП появилась в группе «Дороги Рязани» ВКонтакте 17 июня.

На записи отчетливо видно, как иномарка, двигавшаяся со стороны площади Театральной, выезжает на перекресток. В этот момент с улицы Маяковского туда же выезжает «Лада».

Уходя от столкновения, водитель иномарки берет вправо, в результате с «Ладой» он не столкнулся, но выехал прямо на ограждение, стоящее вдоль проезжей части – снеся несколько метров металлической конструкции. Отечественная легковушка при этом спокойно продолжила движение.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, в аварии никто не пострадал.

ДТП в Рязани. Перекресток улиц Есенина и Маяковского..

ИСТОЧНИК KP.RU