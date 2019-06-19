Пассажир поезда, ехавший из Златоуста, пропал в Рязанской области

СЕГОДНЯ 08:29 2019-06-19T08:34:06+03:00

Волонтеры предполагают, что он вышел в Рязани или Сасове

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«Предположительно, вышел на станции Сасово или Рязань», - такую приписку к ориентировке на пропавшего 75-летнего Вячеслава Залогу сделали члены поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Известно, что 17 июня мужчина в Златоусте Челябинской области сел в поезд до Москвы и пропал.

Как сообщают волонтеры, Вячеслав Станиславович дезориентирован и может нуждаться в медицинской помощи. Его приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, короткие темные с проседью волосы, серо-голубые глаза. Одет пропавший был в клетчатую рубашку с коротким рукавом, синие трико с белыми лампасами, черные ботинки.

С информацией, которая может помочь в поисках, просят обращаться по телефону 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU