2019-06-18T20:04:40+03:00
Происшествия

Окраины Рязани затопило после проливного дождя

Из-за этого в Канищево образовалась большая пробка
Константин МОГИЛИН
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Фото: «Новости Рязани Вконтакте».Фото: «Новости Рязани Вконтакте».
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Во вторник, 18 июня, в Рязани прошел сильный дождь. Система по отводу воды не справилась с таким большим количеством осадков, в результате чего была затоплена часть улиц в микрорайоне Канищево и Семчино. А на улицах Бирюзова и Интернациональная образовались транспортные заторы.

Видео-ролик, запечатлевший последствия непогоды, появился в группе «Новости Рязани Вконтакте». На записи сделанной в 14 часов 20 минут видно, что вода стоит и никуда не уходит, а припаркованные автомобили оказались по бампер в воде.

Тем временем в администрации Рязани сообщили, что начали внеплановую прочистку и промывку ливневой канализации. Особое внимание уделят самым проблемным участкам: перекресток улиц Введенской и Ленина, район путепровода на Московском шоссе, улица Халтурина и Куйбышевское шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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