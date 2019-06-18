В Рязани внепланово чистят ливневки на подтопляемых участках
Профилактические работы намерены проводить все лето
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В Рязани начали внеплановую прочистку и промывку ливневой канализации. Так управление благоустройства пытается избежать непроходимых засоров и серьезных подтоплений во время дождей, сообщает пресс-служба администрации города.
Самым проблемным участкам уделят особое внимание. В их числе чиновники называют перекресток улиц Введенской и Ленина, район путепровода на Московском шоссе, улицу Халтурина и Куйбышевское шоссе.
Профилактические работы начались с начала недели, 17 июня, и намерены продолжать на протяжении всего летнего периода.
ИСТОЧНИК KP.RU