Сасовский выпускник сдал ЕГЭ по химии на 100 баллов

СЕГОДНЯ 13:29 2019-06-18T13:29:11+03:00

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В школе № 3 райцентра Сасово появился свой стобальник по химии, сообщает издательство «Пресса». Наивысший балл на ЕГЭ по столь сложному предмету получил учащийся 11 «А» класса Иван Кролюс.

Парень не раз выигрывал муниципальный этап Всероссийской олимпиады по химии, был в числе лучших на олимпиаде по биологии и на конкурсе научно-исследовательских и прикладных проектов по охране и восстановлению водных ресурсов.

А в 10 классе Иван вышел в финал межрегионального конкурса «Российская школа фармацевтов», организованный Санкт-Петербургским государственным химико-фармацевтическим университетом, сообщает издательство «Пресса».

По словам учителя химии Валентины Зелениной, обучавшей юношу, теперь он планирует поступать в медицинский вуз.

Напомним, что еще три одиннадцатиклассника области получили 100 баллов за выпускной госэкзамен: двое по профильной математике и один по литературе.

ИСТОЧНИК KP.RU