2019-06-11T13:12:20+03:00
Общество

100 баллов за выпускной экзамен получили уже три рязанских школьника

Пока известны результаты по трем предметам
Мария БЛИНОВА
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В регионе продолжается сдача государственной итоговой аттестации (ГИА) у выпускников 11 классов. Пока известны результаты только по литературе, географии и математике. По информации рязанского минобразования, в целом они сопоставимы с результатами прошлого года.

100 баллов получили три выпускника – двое по профильной математике и один по литературе. К сожалению то, в каких именно школах области учатся эти ребята – большая тайна. В минобразования «Комсомолке» категорично ответили: «Мы эту информацию решили не указывать».

Но сроки экзаменов не скрывают. Завершающими станут информатика и биология – их будут сдавать 13 июня. А с 17 июня по 1 июля – резервные дни: они для тех, у кого совпало время нескольких экзаменов в основной период, и тех, кто не смог вовремя сдать экзамен по уважительной причине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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