Обливший и поджегший приятеля рязанец случайно запалил еще и свой дом

СЕГОДНЯ 12:12 2019-06-18T12:12:52+03:00

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В селе Муравлянка Сараевского района в минувшее воскресенье произошло ЧП. Напомним, местного жителя облили бензином и подожгли. Подробности случившегося со ссылкой на руководителя Кораблинского межрайонного следственного отдела Алексея Минашкина приводит издательство «Пресса».

Два местных жителя пришли в гости к знакомому. Здесь троица крепко выпила, завязалась ссора. Гости ушла восвояси, однако один из них решил вернуться и договорить. Стал стучать в дверь.

Собираясь открыть ее, хозяин дома сразу прихватил с собой канистру с бензином, а обнаружив на пороге недавнего собутыльника, вылил топливо на него. И поднес огонь.

Мгновенно вспыхнули и человек, и терраса дома – в горячке хозяин разлил бензин и по ней.

По счастью, рядом с крыльцом был водопровод, которым и воспользовался приятель вернувшегося мужчины – водой он сбил пламя и с товарища, и на террасе.

Сейчас пострадавший находится в ОКБ, врачи борются за его жизнь: у мужчины ожоги 70% поверхности тела.

Местные следователи уже возбудили уголовное дело статье «покушение на убийство с особой жестокостью». Хозяин дома задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения на время следствия: следователи просят суд заключить его под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU