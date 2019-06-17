Рязанца облили бензином и подожгли – медики борются за его жизнь

СЕГОДНЯ 12:51 2019-06-17T12:57:38+03:00

Сейчас пациент с ожогами 70% поверхности тела в ОКБ

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В Сараевском районе произошла трагедия. ЧП случилось днем в минувшую пятницу, 14 июня, сообщает издательство «Пресса».

Распивая спиртное, двое местных жителей что-то не поделили, и один из них… облил другого бензином и поджег. В районную больницу 40-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили около 17 часов.

– У пациента ожоги порядка 70% поверхности тела, – пояснил заведующий хирургическим отделением больницы Александр Гончаров. – Мы оказали ему первую помощь и тут же отправили его в Рязань. Сейчас мужчина находится в отделении реанимации Областной клинической больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU