Еще на семи улицах Рязани на дорогах заделали ямы и выбоины

СЕГОДНЯ 08:47 2019-06-18T08:51:15+03:00

Дороги в Рязани ремонтируют каждый день. Фото: пресс-служба администрации Рязани.

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С 10 по 16 июня на семи участках улично-дорожной сети Рязани ликвидировали аварийные ямы с применением горячей асфальтобетонной смеси, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ремонтировали дороги на следующих улицах:

- Западная;

- Коломенская;

- Магистральная;

- Шереметьевская;

- Народный бульвар;

- дорога-дублер Московского шоссе;

- проезде от дома №5 по улице Новоселов до детского сада №112.

Аварийные ямы заливают горячей асфальтобетонной смесью. Фото: пресс-служба администрации Рязани.

С 17 по 23 июня ямы и выбоины будут заделывать на участках автодорог по улицам Быстрецкая, Колхозная, Скоморошинская, Птицеводов, Зафабричная, на проезде Машиностроителей и других участках.

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Под раздачу асфальтобетонной смеси попал и центр, и окраины (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU