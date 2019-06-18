Еще на семи улицах Рязани на дорогах заделали ямы и выбоины
С 10 по 16 июня на семи участках улично-дорожной сети Рязани ликвидировали аварийные ямы с применением горячей асфальтобетонной смеси, сообщает пресс-служба городской администрации.
Ремонтировали дороги на следующих улицах:
- Западная;
- Коломенская;
- Магистральная;
- Шереметьевская;
- Народный бульвар;
- дорога-дублер Московского шоссе;
- проезде от дома №5 по улице Новоселов до детского сада №112.
Аварийные ямы заливают горячей асфальтобетонной смесью. Фото: пресс-служба администрации Рязани.
С 17 по 23 июня ямы и выбоины будут заделывать на участках автодорог по улицам Быстрецкая, Колхозная, Скоморошинская, Птицеводов, Зафабричная, на проезде Машиностроителей и других участках.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Власти Рязани отчитались о ямочном ремонте на 9 улицах
Под раздачу асфальтобетонной смеси попал и центр, и окраины (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU