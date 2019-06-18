2019-06-18T08:51:15+03:00
Общество

Еще на семи улицах Рязани на дорогах заделали ямы и выбоины

Администрация города подготовила недельный отчет о ремонтной кампании
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Дороги в Рязани ремонтируют каждый день. Фото: пресс-служба администрации Рязани.Дороги в Рязани ремонтируют каждый день. Фото: пресс-служба администрации Рязани.
Изменить размер текста:

С 10 по 16 июня на семи участках улично-дорожной сети Рязани ликвидировали аварийные ямы с применением горячей асфальтобетонной смеси, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ремонтировали дороги на следующих улицах:

- Западная;

- Коломенская;

- Магистральная;

- Шереметьевская;

- Народный бульвар;

- дорога-дублер Московского шоссе;

- проезде от дома №5 по улице Новоселов до детского сада №112.

Аварийные ямы заливают горячей асфальтобетонной смесью. Фото: пресс-служба администрации Рязани.

Аварийные ямы заливают горячей асфальтобетонной смесью. Фото: пресс-служба администрации Рязани.

С 17 по 23 июня ямы и выбоины будут заделывать на участках автодорог по улицам Быстрецкая, Колхозная, Скоморошинская, Птицеводов, Зафабричная, на проезде Машиностроителей и других участках.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Власти Рязани отчитались о ямочном ремонте на 9 улицах

Под раздачу асфальтобетонной смеси попал и центр, и окраины (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В рязанской колбасе выявили повышенное содержание сальмонелл
Рязанцев приглашают на премьеру фильма «Курск» - продюсер Люк Бессон
В рязанской трехэтажке при капремонте рухнул потолок
После сообщений в соцсетях рязанский детский сад очистили от борщевика
В Солотче задержали рязанца, находящегося в федеральном розыске
На убитую рязанскую дорогу к важным туристическим местам вышли рабочие
В рязанском детсаду растет ядовитое растение борщевик
Главным тренером ФК «Рязань» стал бывший игрок «Агрокомплекта»
СК: ребенок упал с шестого этажа, облокотившись на москитную сетку
В центре Рязани насмерть разбился выпавший из окна трехлетний мальчик
Под Рязанью уничтожили около двух тысяч обезличенных яиц
Бывшего депутата Просянникова утвердили председателем рязанского избиркома
Бывшего главу рязанского МЧС сделали начальником госжилинспеции
Следователи распутали дело о смертельном избиении в рязанской квартире
Защита экс-руководителя администрации Рязани обжаловала решение об аресте
Участник серьезного ДТП на Северной окружной пьяным вез ребенка
Прокуратура нашла нарушения после видео из рязанской больницы №10
Рязанца облили бензином и подожгли – медики борются за его жизнь
«Ростелеком» помогает малому бизнесу перейти на онлайн-кассы до 1 июля
В Рязани установят три площадки – спортивно-игровые и детскую