Власти Рязани отчитались о ямочном ремонте на 9 улицах
Под раздачу асфальтобетонной смеси попал и центр, и окраины
Фото: Пресс-служба администрации Рязани
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На прошлой неделе на участках 9 улиц Рязани занимались ликвидацией аварийных ям на дорогах, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Проезжую часть латали горячей асфальтобетонной смесью. Повезло улицам Солнечной, Магистральной, Шереметьевской, Нахимова, Щорса, проезду Шабулина, Ряжскому шоссе, Народному бульвару и участку от Нефтезавода до Ново-Рязанской ТЭЦ. Общая площадь ремонта 600 кв. метров.
На этой неделе выбоины будут заделывать на улицах Западная, Коломенская, Быстрецкая, на дороге-дублере Московского шоссе и ряде других.
ИСТОЧНИК KP.RU