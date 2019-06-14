Рязанские врачи и медсестры готовы к профессиональному празднику

СЕГОДНЯ 19:08 2019-06-14T20:25:11+03:00

В эти выходные вся Россия будет отмечать День медицинского работника

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14 июня в Рязанском дворце молодежи отпраздновать День медицинского работника собрались врачи, представители среднего медицинского персонала, активисты профсоюза медиков, преподаватели медицинского университета. Поздравить их пришли руководители города и области. Они наградили победителей опроса населения: пациенты назвали лучшим врачом заведующего отделением больницы №8 Сергея Николаева, лучшим средним медработником – фельдшера-лаборанта женской консультации №1 Валерию Романову, а лучшим медцинским коллективом – отделение ревматологии больницы №5, которым заведует Филоненко Ольга Сергеевна.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов похвалил открывшийся в Рязани центр трансплантации и сделал прогноз, что будущее – за дистанционным мониторингом здоровья, который у нас внедряется раньше многих других регионов в стране. Руководитель администрации Рязани Елена Сорокина пожелала медикам, чтобы пациенты почаще говорили «Спасибо, доктор». А ректор РязГМУ Роман Калинин признался в любви к своей профессии и пожелал постоянной совместной работы врачей-практиков с вузом.

ИСТОЧНИК KP.RU