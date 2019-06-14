Руководство Рязани: через 3 года проблема с местами в яслях исчезнет

СЕГОДНЯ 11:48 2019-06-14T11:52:17+03:00

Что касается школ, то перевести все на занятия в одну смену не удастся еще 5-6 лет

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В Рязани идет реализация большой программы строительства новых школ и расширения детских садов. О ней подробно рассказала исполняющая обязанности главы администрации Елена Сорокина.

Из-за строительства больших жилых комплексов в некоторых районах города сложилась нехватка мест для обычения школьников. Из-за этого невозможно прямо сейчас прекратить занятия в две смены – в настоящее время они все еще сохраняются в 15 средних общеобразовательных учреждениях. Но планируемое строительство школ в Горроще (там работы уже идут с прошлого года), Семично, Мервино, Кальном должно в течение 5-6 лет исправить ситуацию.

Что касается нехватки мест в дошкольных учреждениях, с ними дело обстоит проще. Сейчас в Рязани идет расширение ряда детских садов, пристройка к ним новых зданий яслей (о завершени строительства одного такого здания «Комсомолка» писала), поэтому вскоре проблема с местами для самых маленьких рязанцев будет закрыта.

ИСТОЧНИК KP.RU