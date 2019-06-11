К рязанскому детсаду в Троллейбусном переулке пристроили ясли
В Троллейбусном переулке Рязани (недалеко от остановки транспорта «УРТ») завершены строительные работы и начинается благоустройство на территории детского сада №139, известного многим жителям окрестных кварталов под названием «Солнышко».
Новые веранды для детей во дворе детского садаФото: Владимир ФРОЛОВ
В 2018 году было намечено расширение дошкольного учреждения – пристройка нового здания яслей для самых маленьких. Сейчас постройка возведена, она почти вплотную подошла к переулку. Рабочие начали работы по обновлению веранд и беседок во дворе детсада, укладке нового покрытия на дорожках, благоустройству территории.
Двор дошкольного учреждения будет благоустроен зановоФото: Владимир ФРОЛОВ
Кроме детсада №139 пристроить ясли должны к детсаду №154 (на улице Интернациональной в микрорайоне Канищево).
ИСТОЧНИК KP.RU