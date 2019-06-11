К рязанскому детсаду в Троллейбусном переулке пристроили ясли

СЕГОДНЯ 16:38 2019-06-11T16:40:07+03:00

Проведение работ было намечено еще в 2018 году, сейчас начинается благоустройство территории

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В Троллейбусном переулке Рязани (недалеко от остановки транспорта «УРТ») завершены строительные работы и начинается благоустройство на территории детского сада №139, известного многим жителям окрестных кварталов под названием «Солнышко».

Новые веранды для детей во дворе детского садаФото: Владимир ФРОЛОВ

В 2018 году было намечено расширение дошкольного учреждения – пристройка нового здания яслей для самых маленьких. Сейчас постройка возведена, она почти вплотную подошла к переулку. Рабочие начали работы по обновлению веранд и беседок во дворе детсада, укладке нового покрытия на дорожках, благоустройству территории.

Двор дошкольного учреждения будет благоустроен зановоФото: Владимир ФРОЛОВ

Кроме детсада №139 пристроить ясли должны к детсаду №154 (на улице Интернациональной в микрорайоне Канищево).

ИСТОЧНИК KP.RU